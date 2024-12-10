تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل فتاة للخلاف على تعاطى المخدرات

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل فتاة "متسولة" لجلسة الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم الشرطة الأميرية بلاغا بالعثور على فتاة ملقاة فى الشارع، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليها فتاة "متسولة" مصابة بجرح فى رأسها، وتبين أن وراء الواقعة صديقها فى" التسول" اعتدى عليها بالضرب بسبب خلافات بينهماعلى تعاطى المواد المخدرة، وفر هاربا.

تم القبض على المتهم واعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة، وقررت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.