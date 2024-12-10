امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.. قائمة المحظورات على الطلاب باللجان

محمد صبحى

بدأت الجامعات الحكومية فى الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، والتى من المقرر أن تنطلق نهاية شهر ديسمبر الجارى وتستمر حتى 23 يناير حسب طبيعة الدراسة بكل كلية، وفيما يلى قائمة المحظورات على الطلاب بلجان الامتحانات:-

1- لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد تقديم إثبات الشخصية بطاقة التعريف الجامعي، بطاقة الرقم القومي، جواز السفر للوافدين).

2- يلتزم الطالب بالحضور إلى مقر لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحان ب15 دقيقة.

3- يحظر بشكل قاطع دخول الطلاب لجان الامتحانات بأي كتب، أو مذكرات، أو أوراق تتصل بمادة الامتحان.

4- يمنع منعا تاما دخول الطالب لجان الامتحانات بالهاتف المحمول و أية أجهزة اتصال ذكية أخرى.

5- يحظر بشكل قاطع التدخين داخل جميع لجان الامتحانات.

6- على جميع الطلاب الالتزام بتوجيهات المراقبين والملاحظين والتعاون معهم للحفاظ على النظام داخل لجان الامتحانات.