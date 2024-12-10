اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل شقيقة زوجته فى عابدين على حكم إعدامه

كتب كريم صبحى

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، استئناف المتهم بقتل شقيقة زوجته والشروع فى قتل زوجته، بسبب شكه فى سلوكها، على حكم إعدامه شنقا بإجماع الآراء.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران قضت سابقا، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين جابر الجزار محمود رشدان وعبدالله الله سلام.

ترافع أحمد مروان ممثل النيابة العامة، أمام هيئة المحكمة وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لقتله المجنى عليها عمدًا مع سبق الإصرار، وأن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخص لتعديه على زوجته وشقيقتها بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما التى أودت بحياة إحداهما بمنطقة عابدين.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغا بتواجد أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح أبيض "سكين" وفى حالة هياج أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، بتوجيهات اللواء عمرو ابراهيم مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة أمكن السيطرة عليـــه وضبطه، وتبين أنه "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته سلاح أبيض "سكين" وتبين أنه نظراً لوجود خلافات زوجيه بينه وبين زوجته (مالكة مطعم "تحمل ذات الجنسية" - مـصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسـم، حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهمـــا مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها "تحمل ذات الجنسية" تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثاً إصابتهما والتى أودت بحياة شقيقة زوجته.