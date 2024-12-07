المدارس توجه طلاب أولى ثانوى بسداد قيمة تأمين التابلت استعداداً لاستلامه

كتب ـ محمود طه حسين

وجهت المدارس الثانوية طلاب الصف الأول الثانوي العام بسرعة تسديد قيمة تأمين أجهزة التابلت بالبريد حيث يتم دفع 105 جنيهات تأمينا على جهاز التابلت المدرسى، مشددة على أنه لن يتم تسليم أى طالب جهاز التابلت لم يقم بسداد مبلغ التأمين.

وطالبت المدارس طلاب الصف الأول الثانوي العام النظاميين بسرعة سداد قيمة التأمين استعدادا لتسليمهم أجهزة التابلت، كما طالبت بتصوير إيصال سداد قيمة تأمين أجهزة التابلت وصوره من شهاده ميلاد الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر.

جدير بالذكر، أن إقرار التابلت ينص على توقيع ولى الأمر على نموذج الإقرار :بأن نجلى قد تسلم جهاز حاسب إلى لوحى (تابلت) مسلسل رقم IMEI، والتزم أنا ونجلى بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، وفى حالة تعرضه للتلف أو الفقد أكون ملتزما بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التى تحملتها الوزارة، كما التزم بتكاليف صيانته فى حالة حدوث أى أعطال يكون نجلى قد تسبب فيها على نفقتى الخاصة، وذلك بمراكز الصيانة المعتمدة التابعة الشركة سامسونج بجمهورية مصر العربية، وأتعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز صيانة الوكيل المعتمد.

وأتعهد بتسليم جهاز التابلت متى انتهى قيد نجلى بالمرحلة الثانوية بأى سبب من أسباب انتهاء القيد سواء بالنجاح أو غيره، مع التوقيع وكتابة التاريخ وبيانات الطالب والرقم القومى ولى أمر الطالب والتوقيع والرقم القومى.