اليوم السابع
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السجن عامين لعامل بتهمة الاعتداء على فتاة وسط القاهرة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 12:50 م
السجن عامين لعامل بتهمة الاعتداء على فتاة وسط القاهرة محكمة- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، بمعاقبة عامل بالسجن عامين بتهمة التعدي على فتاة أثناء سيرها فى منطقة وسط القاهرة.

تعود أحداث الواقعة ، بورود بلاغ من فتاة أفادت فيه بتعرضها للتعدي على يد عامل أثناء صعودها الرصيف فى منطقة عابدين، وتبين من خلال التحريات صحة أقوال المبلغ وأن المتهم تعمد ملامسة المجنى عليها أثناء سيرها فى الشارع، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق.







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اخبار الحوادث

عابدين

جنايات القاهرة

التعدي على فتاة




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