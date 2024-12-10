السجن المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بالإتجار فى الهيروين بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "م.ج" عاطل و"م.ج.ع" عامل و"ر.ر.ن" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز طهطا، عندما وردت معلومات عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويج بضاعتهم على عملائهم من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 28 لفافة من الهيروين و52 لفافة لفافة من الشابو وجوهر الميثامفيتامين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالاتجار فى المخدرات كما تم ضبط سلاح أبيض بحوزتهم، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.