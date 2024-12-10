اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 05:10 م
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المؤبد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لإتجاره فى المخدرات بسوهاج

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 03:55 م
المؤبد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لإتجاره فى المخدرات بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ا.غ.ى " عامل بالسجن المؤبد وغرامة  100 ألف جنيه  لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز طهطا.

 صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز طهطا، عندما وردت معلومات عن قيام المتهم  بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويج بضاعته على عملائه.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته 51 لفافة من الشابو وجوهر الميثامفيتامين .

بمواجهة المتهم اعترف بالإتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.
 







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