حبس متهم سنة مع الشغل وتغريمه 5 آلاف جنيه لشروعه فى قتل آخر بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه من شروعه في قتل آخر، وألزمته المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قوره، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشار محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، والمستشار محمد عزمي أبوزيد، نائب رئيس المحكمة، والمستشار عبد الرحمن محمد الشهاوي، نائب رئيس المحكمة، وسكرتير الجلسة محمد عبد الوهاب أبوطالب، وذلك في القضية رقم 3804 جنايات قسم ثان كفر الشيخ كفر الشيخ لعام 2024، والمقيدة برقم 2572 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار منير صالح ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال "ع.ع.ا.ع.ا"52 سنه من دائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنه في يوم 3/8/2024 شرع في قتل" ا.ا.ي.م" عمدا مع سبق الاصرار وعقد العزم على ذلك وبيت النية، وأعد لذلك سلاح أبيض سكين، وما إن ظفر به حتى كال له ضربة إصابة عينه اليمني ، واعقبها تسديده طعنة أصابت صدره من الناحية اليسرى ، محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتحقيقات، قاصدا إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمته لا دخل لإرادته في ذلك، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج ، كما أحرز سكين دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية.

وفي تحقيقات النيابة العامة التي قام بها محمود محمد كمال، وكيل النيابة العامة قال المجني عليه أنه إثر خلاف سابق بتعدي زوجة المتهم على زوجته سبا، وحال لومه المتهم باغته وكال له ضربة أصابت عينه وأعقب ذلك تسديده أصابت صدره من الناحية اليسرى.

وفي شهادته أمام النيابة العامة قال الرائد محمد فتحي اسماعيل، رئيس مباحث قسم ثان كفر الشيخ أن تحرياته أكدت وجود خلافات مسبقة بين الطرفين ، وبتاريخ الواقعة قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب مستخدما سلاح أبيض...سكين فأحدث الإصابة.

وفي تحقيقات النيابة العامة تم الاطلاع على التقرير الطبي وتبين أن الإصابة عبارة عن جرح متهتك بالجانب الأيسر من الصدر، وجرح قطعي بالصدر من الجهة اليسرى ومدة العلاج أقل من 20 يوما، وبعد تداول الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.