اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه فى الدقهلية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 11:20 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه فى الدقهلية عملات أجنبيه_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







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