الجامعة العربية تؤكد ضرورة العمل على تأسيس إعلام عربي هادف وذي مصداقية

أ ش أ

أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية ضرورة العمل على تأسيس إعلام عربي هادف وذي مصداقية وحضور فاعل لدى الرأي العام.

وذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم /الثلاثاء/، أن ذلك جاء خلال لقاء السفير خطابي على هامش اجتماع الدورة 22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب مع الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس الإمارات للإعلام.

وأعرب خطابي، خلال اللقاء، عن شكره لاستضافة الإمارات لاجتماعات الدورة 102 للجنة الدائمة للاعلام العربي والدورة 22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب..مشيدا بالدور الداعم لدولة الإمارات للعمل العربي المشترك ولاسيما في المجال الإعلامي.

وأكد خطابي أن التوصيات الصادرة عن هذه الدورة تندرج إجمالا في نطاق التوجه الطموح بمعالجة قضايا حيوية ووثيقة الارتباط بالواقع العربي من أجل التأسيس لإعلام عربي هادف وذي مصداقية، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي وجه برفع هذه التوصيات لمجلس وزراء الإعلام العرب للاعتماد بما في ذلك تحديث خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج بمختلف مكوناتها الهادفة للدفاع عن القضية الفلسطينية ومحاربة التطرف وتثمين الشخصية الجماعية العربية بثراء وتنوع روافدها الإنسانية والحضارية والثقافية .

من جهته..أعرب رئيس مجلس الإمارات للإعلام عن الاستعداد الكامل للمجلس للتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية وخاصة في ميادين تقاسم الخبرات والتكوين والانفتاح على المكاسب المهنية للتجربة الرائدة لدولة الإمارات في الحقل الإعلامي والرقمي.