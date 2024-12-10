البيت الأبيض: نأمل فى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة قبل نهاية ولاية بايدن

كتب أحمد عبد الرحمن

قال البيت الأبيض إنه يأمل في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية ولاية بايدن، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق، قال المستشار بالبيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة تواصلت مع مختلف مكونات المعارضة السورية معربا عن تطلعه للاستجابة لتطلعات الشعب السوري.

وأضاف أن الضربات الأمريكية ضد داعش سوف تتواصل وأن التواصل قائم مع إسرائيل حول التطورات في سوريا، معربا عن دعم واشنطن لتنفيذ اتفاقية فض الاشتباك.

وعن غزة، قال كيربي إن هناك فرصة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن ولا يزال أمامنا الكثير لتحقيق ذلك.