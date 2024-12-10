اليوم السابع
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الأمم المتحدة: السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الإنسانية بغزة هو اتفاق وقف النار

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 01:48 م
الأمم المتحدة: السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الإنسانية بغزة هو اتفاق وقف النار فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
أ ش أ

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أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم /الثلاثاء/ أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الإنسانية بقطاع غزة هو التوصل لاتفاق وقف النار "بعيد المنال" في الوقت الحالي، علي حد تعبيره.

وأعرب تورك في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، :"عن قلقه بشأن ما يحدث حاليا في قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة وأن الصراع يستمر فى التصاعد، ومازالت الانتهاكات ترتكب في ظل تحد واضح للقواعد الأساسية لقوانين الحرب من قبل إسرائيل".

في ذات السياق، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في قطاع غزة، إلى أن أكثر من مليوني شخص في القطاع يحتاجون إلى كل شئ بما في ذلك المأوي والمياه والغذاء والمساعدات الطبية و الحماية.

وأضاف أنه لا يمكن استبدال وكالة "أونروا" في القطاع، ولا توجد خطط بديلة لتحل مكان "الأونروا"، لافتا إلى أنه حدوث كارثة إنسانية عميقة إذا أجبرت "الأونروا" على التوقف عن العمل في غزة.

 







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غزة

قطاع غزة

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

فولكر تورك



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