اليوم السابع
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استخراج شهادات مزاولة حرفة وقياس مهارة لعمالة غير منتظمة بالإسكندرية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 10:28 ص
استخراج شهادات مزاولة حرفة وقياس مهارة لعمالة غير منتظمة بالإسكندرية استخراج شهادات قياس مستوى المهارة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الثلاثاء، عن استمرار، "الوزارة" في استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، للعمالة غير المنتظمة، داخل مواقع العمل بكافة المحافظات، والتي بدأت بمواقع عمل في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، ومشروع الضبعة النووية بمرسى مطروح، واليوم الاعلان عن ذلك في محافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة.

وقال الوزير إن الانتهاء من استخراج 700 شهادة جديدة لعمال الأسكندرية، يأتي في إطار جهود التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وتقديم الدعم والرعاية لهم، والتأمين الصحي عليهم، حيث أن هذه الشهادات التي يتم استخراجها بالمجان، بعد اختبارات تشارك فيها الإدارة المركزية للتدريب المهني، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، وعدد من الخبراء والمدربين، أصبحت ضمن شروط التأمين الصحي، وتأكيد على امتلاك العمالة غير المنتظمة المهارات اللازمة في حال رغبتها الانتقال الى عمل آخر في الداخل والخارج، أو كوثيقة مطلوبة ضمن مصوغات للتعيين..وأوضح الوزير أن كل هذه الإجراءات تأتي في إطار المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"
المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

 

وقال المهندس محمد كمال مديرية مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية ان عملية الاختبارات واستخراج الشهادات بدأت بالعاملين بمشروع المترو الجديد بمنطقة أبو قير بالمحافظة، حيث استهداف 700 عامل بالمشروع، وأشار إلى أنه فور استخراج الشهادات تم تسجيل البيانات على المنظومة الإلكترونية، بهدف تسهيل تقديم الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة من بين هؤلاء، والذين انضموا الى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وأكد المهندس محمد كمال على استمرار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران في التوسع في قاعدة بيانات هذه الفئة وتقديم الدعم والحماية لهم في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الرعاية والحماية والدعم للفئات الأكثر احتياجا.

شارك في متابعة الاختبارات واستخراج الشهادات:ريهام رجب عبد الحليم من العاملين بالإدارة المركزي للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، ومهندس محمد عبد الحكيم، ود. محمد صلاح، من الادارة المركزية للتدريب المهني، وامل الجيوشي مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، ومي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية عمل الإسكندرية .


 







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وزارة العمل

العمالة غير المنتظمة

التأمين على العمالة غير المنتظمة

شهادة مزاولة الحرفة

مديرية العمل بالإسكندرية



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