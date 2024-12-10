إخلاء مدرسة عورتا جنوب نابلس عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي القرية

أ ش أ

أخلت مدرسة عورتا الثانوية للبنين جنوب نابلس، اليوم /الثلاثاء/، طلبتها عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محيطها.

وأفاد رئيس مجلس قروي عورتا سعد عواد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن أكثر من 7 جيبات عسكرية اقتحمت محيط المدرسة منذ السابعة صباحا وما زالت تجري عملية تحقيق حول وجود مركبة محترقة بالموقع؛ ما اضطر إدارة المدرسة إلى إخلاء الطلبة حفاظا على سلامتهم.

وأشار عواد إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت عدة منازل محيط المدرسة، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع ساكنيها وأطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة، دون أن يبلغ عن حالات اعتقال.

وفي سياق متصل، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية، كما أخطرت بوقف البناء في 10 منازل تقع في منطقة الضاحية العليا في مدينة نابلس.