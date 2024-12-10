استشهاد 7 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا فى مخيم النصيرات

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انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ في فلسطين اليوم الثلاثاء 7 شهداء وعدداً من الجرحى بعد قصف صاروخي نفّذه الاحتلال الإسرائيلي، استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى العودة في المخيم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في قطاع غزة، بعدما شنّت طائراته الحربية سلسلة غارات على منازل الفلسطينيين في عزبة بيت حانون شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 20 مواطناً على الأقل وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و758 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106 آلاف و134 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.