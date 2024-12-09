المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة قتل شخص بمركز دار السلام فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ع.ا.ر" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "ح.ع.ف" بالاشتراك مع آخرين ، كما استعمل القوة مع معاون مباحث مركز دار السلام والقوة المرافقة له بأن أطلق صوبهم عدة أعيرة نارية بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2017 بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالاشتراك مع آخرين بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن قام بإطلاق النار عليه من أسلحة نارية ، كما وجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين تهمة إستعمال القوة والعنف تجاه معاون المباحث والقوة المرافقة له ، بأن قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوبهم لمنعهم من أداء عملهم.

كان دفاع المتهم الدكتور محمد صلاح عبداللاه والدكتورة نادرة كليب احمد قد طالبا بالبراءة تأسيسا على انتفاء القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية إزهاق الروح، وكذلك القصور فى تحقيقات النيابة، والكيدية والتلفيق فى الاتهام، والتناقض فيما بين الدليل القولي والدليل الفنى تناقض يستعصي على كل موائمة وتوفيق.



وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

