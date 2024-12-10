إجازة منتصف العام.. 25 يناير بدء إجازة الترم الأول بالجامعات ولمدة أسبوعين

محمد صبحى

تكثف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية من الاستعداد لـ امتحانات الترم الأول التى من المقرر أن تنطلق نهاية شهر ديسمبر الجارى، وتستمر حتى نهاية شهر يناير.

وحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى موعد انطلاق إجازة منتصف العام، حيث تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.