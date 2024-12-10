أوقاف الإسكندرية تتسلم 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تسلمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية اليوم الثلاثاء 2 طنًّا من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع المحافظة والتضامن الاجتماعي في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وتحت رعاية وحضور الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وبحضور الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وعدد من قيادات مديرية أوقاف الإسكندرية والتضامن الاجتماعي.

وقال بيان اليوم انه ذلك وفي إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام والصدقات تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية (2) طنًّا من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق بين الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظة، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

وقد تم تسليمها للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة وذلك في إطار مبادرات رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان.