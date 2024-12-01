اليوم السابع
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يوم الوفاء.. الأبلة نادية طلعت معاش التلاميذ والمدرسين عملولها حفلة كبيرة.. فيديو

الأحد، 01 ديسمبر 2024 02:24 م
يوم الوفاء.. الأبلة نادية طلعت معاش التلاميذ والمدرسين عملولها حفلة كبيرة.. فيديو الأبلة نادية
بنى سويف - هانى فتحى

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التقى تليفزيون "اليوم السابع" بالسيدة نادية من العاملين فى المدرسة الابتدائية بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى بـ محافظة بنى سويف، بعد انتشار وتداول فيديو احتفال وتكريم السيدة بعد بلوغها سن المعاش القانونية.

وقالت نادية لـ"اليوم السابع": كانت مشاهد حفل الوداع جميلة وكانت مفاجأة لم أعلم عنها شىء وحرص على حضورها الجميع بالمدرسة من المدير والمعلمين وصولاً إلى الطلاب، بجانب مشاركة العاملين الإداريين بالمعاش ممن سبق لهم العمل بالمدرسة، شاركونى الحفل أيضاً.

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وأكدت سيدة المعاش، أنها خدمت المدرسة طيلة 30 سنة، بدأتها سكرتيرة واستمرت فيها 20 سنة، كانت تذهب فيها للبنك لاستلام رواتب المدرسين والعاملين بالمدرسة، قبل "قبض المرتبات" بنظام الفيزا كارت، ثم خدمت فى وظيفة شئون طلاب لمدة 10 سنوات.

وأشارت إلى حب التلاميذ لها وأولياء أمورهم، خاصة أنها تعامل الطلاب على أنهم أبنائها وكانت ترافقهم فى المدرسة وتذهب مع المريض منهم للمستشفى وتحضر الدواء له، وتخدم الطلاب فى شتى الخدمات لذلك أحبوها حباً شديداً.

أسرة-السيدة
أسرة-السيدة

 

الأبلة-نادية
الأبلة-نادية

 

الأبلة-نادية-برفقة-الأطفال
الأبلة-نادية-برفقة-الأطفال

 

الأبلة-نادية-مع-الأطفال
الأبلة-نادية-مع-الأطفال

 

داخل-من-الأبلة-نادية
داخل-من-الأبلة-نادية

 

فرحة-الأبلة-نادية-بالأطفال
فرحة-الأبلة-نادية-بالأطفال

 

محبة-الناس-للسيدة
محبة-الناس-للسيدة

 

مع-الأطفال
مع-الأطفال

 

من-داخل-منزل-الأبلة-نادية-ببنى-سويف
من-داخل-منزل-الأبلة-نادية-ببنى-سويف

 







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