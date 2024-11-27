نقابة المعلمين: صندوق الزمالة يبدأ فى تلقى طلبات الراغبين فى أداء الحج غدا

كتبت آية دعبس

أعلن صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة" برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بدء تلقى طلبات المعلمين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ - 2025م، بداية من غدٍ الخميس 28 نوفمبر 2024 ، ويستمر التقديم حتى يوم 19 ديسمبر المقبل ، وذلك للمرة الأولى التى ينظمها صندوق زمالة المعلمين بنظام القرعة العلنية.

وأوضح الصندوق فى بيان له، أن الاستعلام عن كافة التفاصيل وملئ استمارة التقديم يتم فى فرعيات نقابة المعلمين بجميع المحافظات ، كما يمكن التقديم بالمقر الرئيسي لصندوق الزمالة داخل النقابة العامة للمهن التعليمية بالقاهرة.

وأشار البيان ، إلى أن المتقدم يجب أن يكون لديه بطاقة رقم قومي سارية مدة لا تقل عن 6 أشهر وقت تسجيل الطلب .

وأكد البيان أن مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، يعمل على توفير رحلة حج لأول مرة بعد سنوات طويلة من تنظيم رحلة العمرة ، وسوف يتم دعمها ماليا من صندوق الزمالة.

وأضاف: أنه سيتم توفير 5 مستويات من الخدمة تلبى كافة الإمكانيات للمعلمين، وسوف يتم العمل على توفير كل مايحتاجه المعلم لرحلة حج آمنة ومستقرة بها كل امكانيات الراحة وسهولة التنقل بين الشعائر المقدسة.