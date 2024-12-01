اليوم السابع
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وزير الزراعة: البحث العلمي الزراعى يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية

الأحد، 01 ديسمبر 2024 10:44 ص
وزير الزراعة: البحث العلمي الزراعى يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية علاء فاروق وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

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أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على أهمية البحث العلمي، فى تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذى تقدم له الدولة كل سبل الدعم للنهوض به، مشيرا إلى أن ذلك يعد من بين أهداف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف فاروق أن الدولة المصرية تنظر إلى البحث العلمى بكل جدية، والعمل على تطبيقه، كما يسهم البحث العلمى فى قطاع الزراعة، بكل مجالاتها سواء فى زيادة وتعظيم الإنتاجية، أو ترشيد استخدامات المياه، وغيرها، لافتا إلى أن وزارة الزراعة لديها العديد من الباحثين والعلماء الأكفاء، والذين يؤدوا دورهم بكل جدية وإخلاص من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية دور القطاع الخاص فى دعم البحث العلمى التطبيقى وأن الدولة لا تبخل عن تقديم كل الدعم للابحاث الجادة التى تخدم قطاع الزراعة بكل أنشطته المختلفة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين مؤكدا أنه منذ توليه المسئولية وضع فى مقدمه أولوياته الاهتمام بالبحث العلمى والعلماء وتشحيع الباحثين .







وزير الزراعة

البحث العلمى

الامن الغذائى

المياه



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