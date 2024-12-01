مواصفات امتحان العربى للصف الثالث الابتدائى للفصل الدراسى الأول 2025

كتب ـ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، والدرجات ونوع الأسئلة المقالية والموضوعية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يراعى ألا يخرج الامتحان في الصف الثالث الابتدائي في الفصل الدراسي الأول عما درسه التلاميذ في الأناشيد والبلاغة والمفردات فقط، وأن يتم اختيار نصوص الاستماع والقراءة الأدبية والمعلوماتية في حدود فقرة ذات معنى، ووثيقة الصلة بما درسه من حيث المفردات والموضوع والفكر، كما يراعى أن تخلو امتحانات الصف الثالث الابتدائي من أية مهام تسبب الإجهاد للطفل في حواسه كافة، السمع وضوح الصوت سلامة النطق البعد عن التكلف، وتجنب الإطالة والصعوبة، بل انتقاء نصوص تتسم بالمرح والفكاهة والمغامرة وغيرها مما هو محبب للطفل في هذه المرحلة، وأن تكون الإملاء ثلاث جمل على الأكثر، القراءة الأدبية قصة قصيرة غاية في البساطة شخصية أو اثنتين موقف واحد تعتمد على الوصف الحسي المباشر.

وحددت الوزارة مواصفات امتحان اللغة العربية : الاستماع: «متحرر من المحتوى» نص الاستماع المختار يكون : قصة مناسبة في لغتها ومضمونها، وطولها في حدود 70 كلمة يخصص له 4 درجات.

- الإملاء: يملى على التلميذ فقرة واحدة ذات معنى مناسب وتتيح التحقق من قدرة التلميذ على تطبيق ما درسه من قواعد يخصص له 5 درجات.

- القراءة: نص معلوماتي متحرر من المحتوى في حدود 50 كلمة يخصص له 4 درجات.

- تابع القراءة نص أدبي متحرر من المحتوى في حدود 40 كلمة وتشمل: مشهد من قصة – مقال أدبي –من القاموس اللغوي يخصص له 4 درجات.

-الأناشيد: بيتان من الشعر من النص المقرر في الكتاب المدرسي يخصص له درجتين.

- الأسئلة المقالية : 12 سؤالا بـ21 درجة بنسبة 70 %.

- الأسئلة الموضوعية: 9 أسئلة بـ 9 درجات بنسبة 30%.

- تصحح الورقة الامتحانية من 30 ثم تضرب ×2 لتصبح الدرجة من 60.

- النحو: ويخصص له 5 درجات.

- الخط يكتب عبارة بخط النسخ محاكيا نمطا: يخصص له درجتين.

- التعبير كتابة قصة قصيرة أو مطوية أو خبر في جريدة، من القاموس اللغوي للتلميذ وفي ضوء ما درسه من موضوعات في الكتاب المدرسي يخصص له 4 درجات.

- مجموع الأسئلة : 22 سؤالا.

- مجموع الدرجات: 30 درجة.