اليوم السابع
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محافظة الجيزة تزيل أكشاكا وفتارين مقامة بالمخالفة بمحيط مستشفى أم المصريين

الأحد، 01 ديسمبر 2024 04:35 م
محافظة الجيزة تزيل أكشاكا وفتارين مقامة بالمخالفة بمحيط مستشفى أم المصريين إزالة الأكشاك والفتارين المخالفة
كتبت - مرام محمد

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تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حملات حى جنوب الجيزة فى إزالة الإشغالات والتعديات من الطريق العام وتيسير الحركة المرورية.

وشن حى جنوب حملة مكبرة لتحقيق الانضباط بالمنطقة المحيطة بمستشفى أم المصريين والشوارع المؤدية لها، أسفرت عن إزالة عددًا من الأكشاك والفتارين المقامة بالمخالفة بالطريق العام تعيق حركة المارة والمركبات وتعكس مظهر غير حضاري.

وشملت الحملات رفع حالات الإشغال والسيارات المتهالكة والمتروكة وإزالة بروزات متنوعة ما بين أوتاد حديدية متعدية على الطريق العام واستاندات معروضات بنهر الطريق وترابيزات وكراسى وإشغالات تعيق حركة المواطنين، إلى جانب رفع كفاءة النظافة، وقد تم التحفظ على الإشغالات بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة شن حملات تحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح بأى تعدٍ على الطريق العام، لتسهيل حركة المواطنين.

 

رفع حالات الإشغال والسيارات المتهالكة والمتروكة
رفع حالات الإشغال والسيارات المتهالكة والمتروكة
 
رفع حالات الإشغال
رفع حالات الإشغال






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الجيزة

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