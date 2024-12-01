كوثر محمود: تشكيل فرق بحثية متخصصة للنهوض بالتمريض داخل المنشآت الصحية

كتبت آية دعبس

شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في اجتماع مع الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بوزارة الصحة، لبحث مقترح تشكيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود أن اللجنة المقرر تشكيلها ستضم ممثلين عن هيئة التمريض من مختلف القطاعات في مصر، بما يشمل القطاع الحكومي، والخاص، لضمان مشاركة شاملة وفاعلة من كافة الجهات.

وأكدت أن هذا المقترح يمثل خطوة نوعية في دعم البحث العلمي، حيث ستكون هذه المرة الأولى التي يشارك فيها التمريض بفاعلية في البحوث العلمية على مستوى الدولة، ما يسهم في تعزيز دور التمريض كمكون رئيسي في تطوير الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن تشكيل اللجنة جاء استجابة للاحتياج الشديد للارتقاء بمستوى الكوادر التمريضية والأبحاث المرتبطة بهذا المجال الحيوي، بهدف تطوير الأداء التمريضي في المنشآت الصحية بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما لفتت إلى أن المقترح يتضمن تشكيل فرق للبحوث التمريضية داخل كل المنشأت الصحية، على أن يتولى الفريق مسؤولية متابعة وإجراء البحوث التمريضية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز من جودة الأداء التمريضي وتسهم في تحقيق نهضة شاملة في مجال البحث العلمي التمريضي.