نقيب التمريض: التمريض المصرى مؤهل لقيادة سوق العمل الدولى

كتبت آية دعبس

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أمس، الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، برفقة عدد من قيادات النقابة العامة والفرعية، وعلى رأسهم عبده رفعت، وكيل النقابة العامة، والدكتورة نانسى علاء الدين، والدكتورة رحاب مرعى، رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير مهنة التمريض فى مصر، بالإضافة إلى تحسين نظام التعليم والتدريب لتهيئة الكوادر التمريضية للعمل فى السوق المحلى والدولي.

وبدورها أشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أهمية تأهيل الممرضين المصريين وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مشيرة إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بتجربة الفلبين فى تصدير الكفاءات التمريضية المتميزة وتطبيقها كنموذج للتطوير.

وأكدت نقيب التمريض أن سوق العمل الدولى والإقليمى مفتوح أمام التمريض المصرى، وذلك بفضل الكفاءة العالية التى يتمتع بها الممرضون والممرضات، لافتًا إلى أن تطوير المنظومة التعليمية للتمريض يتطلب الجمع بين التعليم النظرى والتدريب العملى المتطور، لضمان تخريج كوادر تمريضية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلى والدولي.

وأضافت خلال لقاءها بمحافظ البحيرة، أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا خاصًا على رفع كفاءة الطلاب فى مجال التدريب العملى، الذى يعد أحد العوامل الأساسية فى تطوير مهنة التمريض، لافته إلى أن البرامج التدريبية متكاملة تسهم فى تعزيز فرص الخريجين فى التنافس على الوظائف فى الأسواق العالمية.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود أن هناك خطوات فعلية تم اتخاذها لتطوير التعليم والتدريب التمريضى فى مصر، وهو ما من شأنه أن يساهم بشكل كبير فى تلبية احتياجات القطاع الصحى المحلى، ويعزز من قدرة الممرضين المصريين على المنافسة فى الأسواق الخارجية.

وفى ختام اللقاء، قدمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، درع التكريم للدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، تقديرًا لجهودها المتميزة فى الارتقاء بمهنة التمريض وتطوير المنظومة الصحية، كما قدمت النقابة العامة للتمريض أيضًا درعًا لمحافظ البحيرة.

وأشادت عازر بدور النقابة فى دعم الكوادر التمريضية وتأهيلها لمواكبة أحدث المعايير العالمية، مؤكدة أن التمريض يمثل عصب الخدمات الصحية وأحد الركائز الأساسية فى تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.