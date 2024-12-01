اليوم السابع
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صرف معاشات ديسمبر 2024 من منافذ بنك ناصر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 01:00 م
صرف معاشات ديسمبر 2024 من منافذ بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعى - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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بدأ بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، اليوم، في  صرف معاشات ديسمبر 2024  لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

على جانب آخر، تتابع غرفة عمليات بنك ناصر الاجتماعى إجراءات صرف المعاشات مع تذليل أي عقبات تواجه عمليات الصرف في إطار الحرص على التيسير على المستفيدين من المعاشات.

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية في إطار الحرص على مساعدة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يتم صرف دعم نقدي للأسر المستفيدة تكافل وكرامة من الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.







وزارة التضامن

صرف المعاشات

معاشات ديسمبر 2024

موعد صرف المعاشات

إجراءات صرف معاشات ديسمبر 2024

المعاشات

شروط صرف المعاشات



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