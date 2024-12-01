خالد عبد العزيز يصل مقر المجلس الأعلى للإعلام لبدء ممارسة مهام عمله

كتب محمد السيد الشاذلى

وصل منذ قليل، المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والأعضاء الجدد للمجلس، مقر المجلس بمبنى ماسبيرو، وذلك عقب الانتهاء من أداء حلف اليمين القانونية أمام مجلس النواب، لبدء ممارسة مهام عمله.

‏‎وأدى المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وسط تصفيق حار.

‏‎وتقضي المادة (77 ) من قانون المجلس الأعلى لتنظيم ‏‎الإعلام، بأن يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي " أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

‏‎ويشهد فعاليات أداء اليمين الدستورية لروساء الهيئات الإعلامية الجدد، من شرفات مجلس النواب، أعضاء كل من المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام .