جهاز الثروة السمكية: فتح الأسواق الأوروبية لصادرات مصر من الأسماك

كتبت أسماء نصار

هنأ اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصيادين وأصحاب مراكب الصيد ومنتجى ومصدرى المنتجات السمكية البحرية بالرد الإيجابى للبعثة التفتيشية الأوروبية التى تمت خلال الفترة من 27 مايو وحتى 7 يونيو الماضى، وذلك بفتح باب التصدير للمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية للاتحاد الأوروبى ونفاذ المنتجات السمكية البحرية إلى الأسواق الأوروبية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف فرحات أنه بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات، فتح الاتحاد الأوروبى أسواقه للأسماك المصرية، حيث سبق إعلان إيقاف تصدير الأسماك البحرية المصرية إلى الاتحاد الاوروبى والذى جاء إثر عملية المراجعة للاتحاد الأوروبى لمصر خلال مايو 2021 بعد صدور تقرير البعثة متضمنا حوالى 109 ملاحظات فى عشرين توصية تدور جميعها فى إطار عدم اتباع مصر نظام رقابى محكم أو نظام تتبع للمنتج السمكى وفقا للمتطلبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبى، مما أدى إلى تعليق تصدير المنتجات المصرية ومن ثم خسارة فادحة للمصدرين المصريين.

وأضاف أنه بعد جهود مضنية من الجهاز استمرت لمدة ثلاث اعوام فقد جاءت الزيارة للبعثة التفتيشية خلال مايو الماضى وتمت المراجعة على كافة الأنشطة الرقابية على سلسلة الإنتاج السمكى التى تتم من قبل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية و التحقق من مدى تكامل تلك الأنشطة لضمان جودة وسلامة المنتجات السمكية المصرية المصدرة.

كما تقدم فرحات بالشكر لكل العاملين بالجهاز الذين تحملوا مسئولية إعداد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتطوير منظومة الصيد والانتاج والرقابة وبذل كافة الجهود على طوال سلسلة الإنتاج وخاصة مجموعة العمل التى تشكلت من إدارات المصايد والجودة والبيطرية والاتفاقيات والإحصاء والموانى الذين بذلوا جهودا كبيرة مع مناطق الجهاز المختلفة وموانى ونقاط الإنزال.

و اختص الجهاز بوضع التشريعات والقرارات والمنشورات التى تنظم عمليات التسجيل وتصميم الاستمارات الخاصة بذلك والقيام بتسجيل كافة الانزالات و التحقق من تراخيص الصيد للمراكب و بيانات المصيد والتتبع مما تطلب زيادة العاملين بموانى الصيد و بناء قدراتهم من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية لفريق العمل بالموانى و الصيادين بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى و كذا تطوير الموانى بما يتوافق مع متطلبات تداول الاسماك طبقا لاشتراطات الاتحاد الأوروبى وأعداد ملف جودة لكل ميناء يتضمن إختصاصات العاملين والمهام الموكلة إليهم والدورات التدريبية كأحد متطلبات البعثة التفتيشية للإتحاد الأوروبي.

كما تم تطوير منظومة تتبع انتاج استاكوزا المياه العذبة ووضع الاشتراطات اللازمة لعمليات التتبع وتجهيز موقع إنزال بأحد مناطق نهر النيل وقيام البعثة التفتيشية بزيارته ومشاهدة عمليات الإنزال على الطبيعة.

كما تم الحرص الدائم على المشاركة مع أصحاب المراكب و المنشآت ببذل المزيد من الجهد لتلافى كافة الملاحظات التى وردت بتقرير البعثة لعام 2021 و النهوض بمنظومة التصدير للمنتجات السمكية البحرية.

وبعد نجاح جهود الجهاز فى فتح أسواق الإتحاد الأوروبى للمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية فإن فتح أبواب الصادرات من المنتجات السمكية المستزرعة يعد من الاهداف الاستيراتيجية التى يعمل الجهاز على تحقيقها والخطوة المقبلة التى سوف تساهم بشكل كبير فى زيادة صادرات مصر من الاسماك و يمثل تسجيل المواقع الإنتاجية السمكية فى منظومة التكويد والتتبع للمواقع الإنتاجية السمكية هى أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف متمنيا مزيد من التقدم والرفعة لقطاع الإنتاج السمكى فى مصر.