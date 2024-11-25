الثروة السمكية تستعرض تفاصيل مشروع دعم تربية الأحياء المائية بالتعاون مع الجايكا

كتبت أسماء نصار

عُقد الاجتماع الثانى للجنة التنسيقية لمشروع "دعم تربية الأحياء المائية المستدامة من أجل التنمية الاقتصادية فى مصر"، وذلك برئاسة اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى للجهاز، وبحضور مدير المشروع الدكتور أحمد سنى الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، إلى جانب فريق عمل المشروع من الجانبين المصرى واليابانى، وممثلين عن مكتب جايكا فى مصر.

أشاد فرحات بالتقدم المحرز منذ انطلاق المشروع، مؤكدًا أهمية الجهود المبذولة من قبل فريق العمل لتحقيق أفضل النتائج فى جميع محاور المشروع .



كما أشار إلى الدور المحورى الذى يلعبه المشروع فى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز قطاع تربية الأحياء المائية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد سنى الدين على أهمية تعزيز التعاون بين الجهاز ووكالة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) لضمان تحقيق أهداف المشروع .



من جانبه، استعرض مسئول المشروع من الجانب اليابانى أبرز الإنجازات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين الطرفين.

تضمن الاجتماع مناقشة حول أبرز الإنجازات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استعراض الخطط المستقبلية وآليات تنفيذها لضمان تحقيق أهداف المشروع .

كما تم التأكيد على أهمية التعاون المثمر بين الجانبين المصرى واليابانى لتعزيز القدرات المحلية وتطوير تقنيات حديثة فى مجال تربية الأحياء المائية.

يُعد هذا المشروع جزءًا من الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية ووكالة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) لدعم التنمية المستدامة فى مصر، مع التركيز على تطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل قطاع الأحياء المائية. ويأتى هذا الاجتماع فى إطار متابعة مستمرة لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للخطط المقررة وبما يسهم فى تعزيز الأمن الغذائى وخلق فرص عمل جديدة.

وفى ختام الاجتماع، أعرب المشاركون عن تفاؤلهم بالمضى قدمًا فى تحقيق أهداف المشروع، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل الجاد لتعظيم الفائدة من التعاون الثنائى بين مصر واليابان فى هذا المجال الحيوي.