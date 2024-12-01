تنظيم دورة تدريبية بأكاديمية الشرطة لتعريف الطلاب قواعد "مانديلا"

كتب محمود عبد الراضي

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير الأداء المهني والثقافي لموظفيها، وتعزيز التعاون المثمر مع الكيانات الأممية المعنية، نظمت أكاديمية الشرطة دورة تدريبية لطلبة وطالبات الكلية، تحت عنوان "قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء - قواعد نيلسون مانديلا"، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024. وقد تم تنظيم الدورة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

استهدفت الدورة تزويد الطلبة والطالبات بالمعرفة اللازمة حول القواعد الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء، مع التأكيد على تماشي هذه القواعد مع التشريعات والقوانين المصرية، بما يساهم في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وتحقيق أفضل معايير الأداء.

وتضمن برنامج الدورة عدة محاور هامة، شملت الإطار القانوني للمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا، وأهمية المعاملة الإنسانية للنزلاء، وعدم التمييز بين الفئات المختلفة. كما تم التركيز على متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى إرشادات الأمن والسلامة داخل تلك المراكز.

وتطرقت الدورة أيضًا إلى كيفية التعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل، بالإضافة إلى استعراض كيفية التعامل مع احتياجات النزلاء الطبية، خاصة فيما يتعلق بالفئات الخاصة مثل ذوي الإعاقة الذهنية والبدنية. كما تم التطرق لدور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وأخيرًا، تم عرض سبل إعادة تأهيل النزلاء، وكيفية استعدادهم للدمج مجددًا في المجتمع بعد إطلاق سراحهم.

من جانبه، أعرب مسؤولون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن شكرهم لوزارة الداخلية على تعاونها المستمر في تحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدين أهمية هذه الدورات التدريبية في تعزيز قدرات العاملين في قطاع الأمن.

تأتي هذه الدورة التدريبية تجسيدًا لاهتمام وزارة الداخلية الدائم بتطوير العنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة فعالية تطبيق القوانين والمعايير الدولية في مراكز الإصلاح والتأهيل.