اليوم السابع
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تفاصيل ما يجرى فى سوريا ولماذا الآن؟.. تغطية خاصة لليوم السابع (فيديو)

الأحد، 01 ديسمبر 2024 03:15 ص
تفاصيل ما يجرى فى سوريا ولماذا الآن؟.. تغطية خاصة لليوم السابع (فيديو) أحمد التايب

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تغطية إخبارية إخبارية لليوم السابع يقدمها أحمد التايب حول الأحداث فى سوريا، وذلك بعد قيام جماعات مسلحة بالسيطرة على عدة بلدات فى محافظة حلب وإدلب وريف حماة، كانت تحت سيطرة الجيش السورى.

 

وتناولت التغطية، طبيعة ما يجرى فى سوريا فى ظل تنافس قوى دولية وإقليمية على النفوذ وتوظيف ما يحدث لخدمة مصالحها ومشارعها الاستراتيجية.

وتطرقت التغطية من خلال تقديم رؤية تحليلية، إلى كيفية الاستفادة بما يحدث الآن فى سوريا على مستوى التسويات الشاملة سواء على صعيد الحرب الروسية الأكروانية، أو على للضغط نحو إحداث تقارب سورى تركى، والعمل على إضعاف النفوذ الإيرانى وكذلك إضعاف حزب الله من خلال غلق جبهة سوريا أمامه.







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