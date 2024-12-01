"النواب" يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد غدا

كتب ـ هشام عبد الجليل

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم، على أن يعود مجلس النواب للانعقاد غدا الاثنين.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أداء رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام ، اليمين القانونية أمام المجلس النيابي.

وشهدت الجلسة العامة ايضا، موافقة مجلس النواب، على مواد الإصدار من مشروع قانون الضمان الاجتماعى، المقدم من الحكومة، والتى نصت علي نطاق سريان أحكامه، و إلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، و أناطت بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

واستأنف مجلس النواب، أيضا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.