المدارس تحذر طلاب الثانوى من الغياب: يحرمك من درجات أعمال السنة والتقييمات

كتب محمود طه حسين

حذرت المدارس الطلاب من الغياب خلال العام الدراسي الحالى، مؤكدة أن الغياب مفعل وسوف يتم فصل أى طالب يتجاوز نسبة الغياب القانونية ولا تهاون في تسجيل الغياب، حيث أهابت المدارس بأولياء الأمور بالقيام بواجبهم والعمل الجاد على حضور أبنائهم إلى المدارس، لأن غياب الطلاب سيحرمهم من درجات أعمال السنة ودرجات المواظبة ودرجات أعمال السنة وتشمل التقييمات الأسبوعية والشهرية وتمثل 70% من درجة المادة.

وشددت على أن الغياب يعرضهم للفصل من المدرسة طبقا لبنود اللائحة التحفيزية والانضباط المدرسى، مشددة على أهمية حضور الطلاب مبكرا مع بداية الطابور وضرورة عدم التأخير لأن غياب حصة يعتبر غياب اليوم كاملا لابد من استمرار انتظام حضور ابنائكم حرصا على مصلحتهم والحضور للمدرسة واجب وملزم وضرورى للجميع، مع ضرورة الالتزام بالحضور للمدرسة يوميا، مشددة على أنه لا درجات لأى طالب يتغيب عن المدرسة.