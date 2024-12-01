المجلس القومى للمرأة يهنئ آمنة الطرابلسى لفوزها براسة الاتحاد المصرى للاسكواش

محمود راغب

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى آمنة الطرابلسي، وذلك لفوزها برئاسة الاتحاد المصري للاسكواش، عن الدورة الانتخابية الجديدة 2024-2028.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها وفخرها بفوزها بهذا المنصب، مؤكدة أن تلك الخطوة تعد دليلا على نجاح المرأة المصرية وتفوقها في مختلف المجالات، معربة عن ثقتها فى قدرات المرأة المصرية فى تولي المناصب القيادية وسعيها الدائم لإحداث تغيير، متمنية لها مزيدا من النجاح والتفوق فى منصبها الجديد.

يذكر أن آمنة الطرابلسي عملت كمذيعة بالتليفزيون لبرنامج «الأبطال»، وهو برنامج رياضي متخصص عن رياضة الاسكواش ومحترفيها، ومن المنتظر أن تقود اتحاد اللعبة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

وفازت آمنة الطرابلسى بالمنصب بعد انطلاق الجمعية العمومية بمقر اتحاد اللعبة داخل استاد القاهرة وبحضور 11 هيئة رياضية الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش ، وحسمت الطرابلسي الانتخابات بالحصول على 7 أصوات، مقابل صوتين لعاصم خليفة ومثلهما لعمر البرلسي.