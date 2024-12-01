الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صلوات تسبحة كيهك بكنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين

كتب: محمد الأحمدى

بدأت الكنيسة الكاثوليكية، أولى أيام تسبحة كيهك، بكنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، استعدادًا لاستقبال عيد الميلاد المجيد، حيث ترأس الصلوات الأب جورج سامي راعي الكنيسة.

وبدأت الأمسية بصلاة رفع بخور عشية، أعقبها ألحان تسبحة كيهك، ثم ألقى الأب جورج العظة الروحية حول "فرح التسبيح وكيف نعيشه".

وأكد أنه يمكننا أن نعيش فرح التسبيح، من خلال مشاركة الله لكل جميع ما نمر به في حياتنا، وأن نشكره على كل حال، بالإضافة إلى مسيرة التوبة، التي تصل بنا إلى الفرح.

الجدير بالذكر أن كنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، تقيم صلوات تسبحة كيهك، يوم السبت كل أسبوع.