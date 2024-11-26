مجلس كنائس مصر يقدم التعازى للكنيسة الكاثوليكية في وفاة عميد دائرة الحوار بين الأديان

كتب محمد الأحمدى

تقدم القس يشوع بخيت الأمين العام لـ مجلس كنائس مصر بخالص العزاء إلى الكنيسة الكاثوليكية فى وفاة عميد دائرة الحوار.

وجاء بيان الأمين العام "باسم مجلس كنائس مصر، نتقدم بأحر التعازي إلى قداسة البابا فرنسيس، وإلى الكنيسة الكاثوليكية الجامعة، في فقدان غبطة الكاردينال ميغيل أنجيل أيوسو غيشوت، عميد دائرة الحوار بين الأديان، الذي انتقل إلى السماء بعد حياة مليئة بالعطاء والمحبة في خدمة الكنيسة ورسالتها.

وذكر البيان "كان الكاردينال أيوسو مثالاً للتفاني في خدمة الله والبشرية، وعُرف بدوره الرائد في تعزيز الحوار بين الأديان وبناء جسور التفاهم والسلام بين الشعوب. إن فقدانه يمثل خسارة عظيمة، ولكننا نؤمن أن إسهاماته ستظل حية في أعماله التي أسس لها.

واختتم البيان "نصلي إلى الله أن يعوض الكنيسة الكاثوليكية عن هذا الفقد الكبير، وأن يُنعم على روحه الطاهرة بالسلام الأبدي. نسأل الله أن يمنح قداسة البابا فرنسيس وكافة أبناء الكنيسة التعزية، وأن يُكملوا العمل الذي بدأه الكاردينال أيوسو في نشر رسالته المحبة والرحمة.

لتكن حياته وأعماله مصدر إلهام لنا جميعاً في تعزيز قيم الحوار والتفاهم، سائلين الله أن يبارك جهود الكنيسة الكاثوليكية في رسالتها السامية.