اليوم السابع
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الدفاع المدنى الفلسطينى: 40 شهيدا فى قصف إسرائيلى استهدف مبنى شمال غزة

الأحد، 01 ديسمبر 2024 12:36 م
الدفاع المدنى الفلسطينى: 40 شهيدا فى قصف إسرائيلى استهدف مبنى شمال غزة قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، عن سقوط أكثر من 40 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف مبنى يؤوي نازحين بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

 







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