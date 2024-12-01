اليوم السابع
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الجيش السورى يستعيد السيطرة على بلدة طيبة الإمام فى ريف حماة الشمالى

الأحد، 01 ديسمبر 2024 03:55 م
الجيش السورى يستعيد السيطرة على بلدة طيبة الإمام فى ريف حماة الشمالى الجيش السورى
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي.

تعهَّد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، باستخدام القوة للقضاء على الإرهاب، مؤكدًا أن الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيًا كان داعموه ورعاته.

وقال "الأسد"، خلال اتصال هاتفي، مع القائم بأعمال رئيس أبخازيا (إقليم الانفصالي في جورجيا) بادرا جونبا: "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيًا كان داعموه ورعاته"، حسب بيان للرئاسة السورية.

وأمس السبت، أعلنت الرئاسة السورية، أنَّ "الأسد" بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة، والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعددًا من القضايا العربية والدولية.







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