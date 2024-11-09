كتب ـ رامي محيى الدين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني بسقوط 21 شهيدا جراء هجمات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم 14 منهم شمال القطاع.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدثت كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.