‫الخدمات البيطرية تشن حملات مكبرة على مراكز بيع الأدوية البيطرية واللقاحات

كتبت أسماء نصار

شنت مديريات الطب البيطري بالمحافظات حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية خلال شهر أكتوبر 2024 للكشف عن أي مخالفات متعلقة بتسجيل الأدوية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بشكل غير مطابق للمواصفات.

يأتى ذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتحت رعاية رئيس الجمهورية، وبتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

قال الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأن هذه الحملات أسفرت عن التفتيش على 427 مركزاً، وتم ضبط 141 مركزاً مخالفاً، شملت مخالفات مثل العمل بدون ترخيص، ووجود أدوية محظورة، مما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، و صدر 32 قرارًا إداريًا لإغلاق العيادات والمراكز المخالفة بعدد 112 منشأة في عدة محافظات، منها: الدقهلية، الشرقية، الإسماعيلية، البحيرة، وسوهاج.

كما تم تحرير 16 محضرًا إداريًا و7 محاضر جنح ضد المخالفين في محافظات مختلفة، وتم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد 6 مراكز بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بعد دراسة الحالة الأمنية من الجهات المختصة لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال تداول الأدوية البيطرية وحماية صحة الثروة الحيوانية.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تعزيز التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، والاستمرار في تطوير وتطبيق أحدث الأساليب العلمية لتحسين الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.