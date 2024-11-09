وزير الأوقاف ينشر صورة له مع قطة.. ويعلق: افتقار إلى الله

كتب لؤى على

نشر الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الاوقاف، صورة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى، وهو يلاعب قطة، وكتب "افتقار إلى الله.. (إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجۡعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وُدّٗا)..اللهم اجعل لنا ودا فى باطن كل موجود، واغرس لنا ودا فى كل ذرة من ذرات الوجود.. واجعل هذا سيرا وافتقارا وتوددا إليك، وقربى وزلفى ومحبة لنا لديك.

ددير بالذكر أن الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، ألقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ، والتى عقدت فى باكو عاصمة أذربيجان برعاية الرئيس إلهام علييف تحت شعار: "الأديان العالمية من أجل كوكب أخضر".

وفى بداية كلمته توجه الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف لجميع الحضور بالتحية والإجلال، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة للمؤتمر، وأن جمهورية أذربيجان قد وفقت فى اختيار عنوانه " الأديان العالمية من أجل كوكب أخضر"، ضمن القمة العالمية لقادة الأديان، والتى تنعقد على هامش مؤتمر 29 COP والذى يأتى على إثر نسختين سابقتين، الأولى كانت cop27 فى مصر، والثانية كانت cop28 فى الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأضاف وزير الأوقاف أنه تتوالى هذه القمم والفعاليات التى تحتشد فيها حكومات ومؤسسات العالم من أجل التأكيد على قضية بالغة الأهمية والخطورة، تتناول مصير كل إنسان على وجه الأرض، ألا وهى قضية التغير المناخى، والإجراءات والتدابير التى ينبغى أن نحتشد من أجل القيام بها لضمان مستقبل آمنٍ للإنسان على ظهر هذا الكوكب.



وزير الاوقاف أسامة الازهرى ينشر صورا له مع قطة



وزير الاوقاف أسامة الازهرى ينشر صورا له مع قطة



