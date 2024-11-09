نقيب العلوم الصحية: نطالب بسرعة إدراج خريجى البكالوريوس ضمن فئات المهن الطبية

كتبت آية دعبس

طالب أحمد الدبيكى نقيب العلوم الصحية، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأعضاء لجنة الصحة بالمجلس، بسرعة إدراج خريجى البكالوريوس ضمن فئات المهن الطبية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والمسمى بقانون الكادر، أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية.

وأوضح الدبيكى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة كانت قد عقدت اجتماع مع الدكتور أشرف حاتم، قبل بدء الدورة البرلمانية الحالية، لافتا إلى أن أعضاء النقابة حركوا دعاوى قضائية وتم الحصول على أكثر من 100 حكم قضائى يقر بأحقية أعضاء العلوم الصحية بصرف كادر المهن الطبية، أغلبها في 4 محافظات، هي" الدقهلية، البحيرة، دمياط، كفر الشيخ"، وبدأت إحدى الإدارات الصحية بالدقهلية في الصرف للأعضاء بالفعل.

وأشار نقيب العلوم الصحية، إلى أن النقابة خاطبت كافة الجهات المعنية بالدولة، من أجل تعديل قانون المهن الطبية، وإدراج خريجي كليات العلوم الصحية به، خاصة أن الجهات الإدارية تحرمهم مما يقرب من ثلث مستحقاتهم بعد تسوية درجاتهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى.

وكان قد قدم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع القانون، وطالب بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، من العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والمحول من لجنة مشتركة بين لجان الشئون الصحية، والدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وذلك لإدراج أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، بحيث يسري هذا القانون عليهم، وكذلك الخريجين من المسميات السابقة التابعة، وهي علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقنى علوم صحية.