الأطباء: صرف معاشات اتحاد المهن الطبية شهريا اعتبارا من يناير 2025

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور محمد فريد الأمين العام بـ نقابة الأطباء، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، عن أن مجلس الاتحاد قرر صرف المعاشات لأعضاء النقابات الأربعة الأعضاء "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" وورثتهم، شهريا اعتبارا من يناير 2025، بقيمة 1500 جنيه شهريا، وذلك بدلا من صرفه مجمعا كل 3 أشهر، لافتا إلى أن ذلك وفقا لقرار اتخذه المجلس استجابة لمطلب أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح فريد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الاتحاد كان قد اتخذ القرار منذ فترة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات الصرف وفقا للنظام الجديد، لافتا إلى أن عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربعة وأسرهم، بلغ حوالى 121688 عضواً، فيما بلغ إجمالى قيمة المعاش حوالى 520 مليون جنيه.

ويصرف اتحاد نقابات المهن الطبية معاشاً لأعضائه من النقابات الأربع أعضاء الاتحاد عند بلوغ سن الستين بعد تقديم الأوراق التالية:

1- استمارة "أ.ن" من النقابة الخاصة بالعضو.

2- خطاب من أحد بنوك "مصر - الأهلى- الأسكندرية" بالموافقة على تحويل المعاش عليه (حساب جارى أو توفير).

3- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

4- يتقدم العضو بنفسه بملء طلب الحصول على المعاش أمام الموظف المختص بمقر الاتحاد 6 ش الحديقة – جاردن سيتى- القاهرة.

وكانت قد أعلنت نقابات الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين، بدء صرف معاشات الأعضاء والورثة دفعة نوفمبر عن أشهر "أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2024، وورثتهم، اليوم الأربعاء، 6 نوفمبر 2024، بإجمالى حوالى 520 مليون جنيه.