نقابة العاملين بالبنوك والتأمينات تطلق مبادرة للتوعية بالقضايا العمالية

كتبت آية دعبس

أعلنت الدكتورة سولاف درويش، وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية، إطلاق النقابة مبادرة "نحو جيل نقابي مبتكر"، في إطار تحقيق استراتيجية ورؤية الدولة للجمهورية الجديدة 2030، فى إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" للتنمية البشرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضحت سولاف، أن المبادرة تستهدف تطوير المهارات وتعزيز الابتكارات فى كافة المجالات التى تعمل تحت مظلة تخصصات النقابة العامة، للعمل على مستقبل أفضل لمصر، كما تسعى المبادرة لتوعية الأجيال الجديدة بالقضايا العمالية وتوفير الخدمات التي تساعد في زيادة الرغبة في العمل والإنتاج وتوفير البيئة المناسبة للعمل والابتكار.

وكانت قد عقدت النقابة العامة للعاملين بالبنوك، دورة تدريبية بعنوان "الاقتصاد الأخضر"، ودوره في تطبيق أهداف التنمية المستدامة - البصمة الكربونية كأحد أدوات مواجهة التغيرات المناخية، وقد أثنى الحضور على الدورة التدريبية وموضوعها وعلى الدور الفعال والنموذجي الذي تقدمه النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال نحو تطوير أداء الأعضاء.