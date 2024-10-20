أرقام شكاوى مخالفة تعريفة ركوب سيارات السرفيس بالجيزة

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن طرق وآليات الإبلاغ عن مخالفي تعريفة الركوب وخطوط السير لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية.

من جانبه، وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

وأكد المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة:

على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

وشدد على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.