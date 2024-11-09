محافظة الجيزة ترفع كفاءة النظافة بطريق فى جزيرة الذهب استجابة لشكاوى مواطنين

كتبت - مرام محمد

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى عدد من المواطنين من تراكم المخلفات والقمامة بطريق فرحات بجزيرة الذهب في حي جنوب الجيزة ووجود رعاه للأغنام والماشية، مما يعكس مظهرًا غير حضاريًا.

وقالت محافظة الجيزة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة كلف حي جنوب الجيزة بالاستجابة الفورية لشكوى المواطنين ورفع كافة المخلفات مع المتابعة الدورية للقطاع للتأكد من كفاءة النظافة ومنع أي إشغالات.

وأضافت أن حي جنوب وجه حملة محل الشكوى، أسفرت عن رفع كافة المخلفات والأتربة وتجريد الطريق، مع رفع إشغالات تابعة لأحد بائعي الماشية المتجولين، وتوجيه إنذار له بعدم تكرار المخالفة.



