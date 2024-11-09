كاليفورنيا: سنقف ضد إجراءات ترامب.. والرئيس المنتخب يصف حاكمها بالحثالة

وكالات

أكد كبار المسؤولين فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية أنهم سيقفون ضد إجراءات وعد بها الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، ومن بينها الترحيل الجماعى لملايين المهاجرين غير النظاميين وإلغاء قرارات تتعلق بالبيئة والتغير المناخى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وتملك الولايات سلطات واسعة بموجب الدستور الأمريكى، وتستطيع مواجهة قرارات الإدارة عبر دعاوى قضائية، وفى أعقاب الفوز الكبير لترامب فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت الثلاثاء الماضى، وقف المدعى العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا أمام جسر جولدن غيت الشهير بمدينة سان فرانسيسكو وتعهد بـ"مواجهة تحديات إدارة ترامب الثانية، معا".

وقال بونتا: "صمدنا أمام ترامب 1.0 (النسخة الأولى فى الفترة الرئاسية 2016-2020). ونعلم ما يستطيع فعله". وأضاف: "سنواصل الوقوف حاجزا أمام التغول، وسنقاوم إساءة استغلال السلطة".

وصدرت تعهدات مماثلة من حكام ومدعين فى ولايات أخرى ليبرالية من بينها نيويورك وإلينوى وأوريغون وواشنطن.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثى هوشول: "إذا حاولتَ (ترامب) إيذاء النيويوركيين أو تقليص حقوقهم فسوف أقاومك فى كل خطوة من الطريق".

وبدأت المواجهة مبكرا بين الرئيس المنتخب ترامب وحاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم -وبينهما أصلا تلاسن قديم- بعدما دعا الأخير إلى جلسة للمجلس التشريعى بالولاية لإعداد الدفاعات القانونية ضد الرئيس العائد إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب فى منشور على منصة "تروث سوشال" أمس الجمعة: "الحاكم غافن نيو-سكام (حثالة) يحاول قتل كاليفورنيا جميلة أمتنا"، مشيرا إلى الحاكم الديمقراطى بهذا الاسم المحرف الذى أطلقه عليه لتحقيره.

وأضاف ترامب: "إنه يستخدم كلمة: ترامب بروف (التحصين ضد ترامب) سبيلا لوقف كل الأشياء العظيمة التى يمكن عملها لنجعل كاليفورنيا عظيمة من جديد".

وجاء المنشور بعدما دعا حاكم كاليفورنيا مشرعى الولاية أول أمس الخميس إلى عقد جلسة لاتخاذ إجراءات تشريعية فورية للتصدى لهجمات ترامب المتوقعة على الإجهاض والسيارات الكهربائية والهجرة، حسب قوله.