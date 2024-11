إجلاء آلاف الأشخاص فى كاليفورنيا بسبب الانتشار السريع لحرائق الغابات.. فيديو

أصدرت السلطات فى جنوب كاليفورنيا أوامر إجلاء لآلاف الأشخاص، لأن حرائق الغابات طوقت العديد من المنازل وتنتشر بسرعة، كما أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرًا باللون الأحمر وصفت فيه الوضع بأنه "خطير جدًا".

وأظهر مقطع فيديو صوره شاهد سكانًا يسارعون بإخلاء منازلهم فى مدينة كاماريلو، التى غطت سحب الدخان الكثيفة سماءها، ومنازل وسيارات تلتهمها النيران بشكل كامل، بحسب وكالة "رويترز".

Firefighters in Ventura County, California, are battling a fast-moving wildfire that has consumed more than 10,000 acres after breaking out Wednesday morning.



Officials said the so-called Mountain Fire has damaged multiple homes, with high winds forecast to continue overnight. pic.twitter.com/sEMzZ9IqzE