إجلاء آلاف الأشخاص فى كاليفورنيا بسبب الانتشار السريع لحرائق الغابات.. فيديو

وكالات

أصدرت السلطات فى جنوب كاليفورنيا أوامر إجلاء لآلاف الأشخاص، لأن حرائق الغابات طوقت العديد من المنازل وتنتشر بسرعة، كما أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرًا باللون الأحمر وصفت فيه الوضع بأنه "خطير جدًا".

وأظهر مقطع فيديو صوره شاهد سكانًا يسارعون بإخلاء منازلهم فى مدينة كاماريلو، التى غطت سحب الدخان الكثيفة سماءها، ومنازل وسيارات تلتهمها النيران بشكل كامل، بحسب وكالة "رويترز".

Firefighters in Ventura County, California, are battling a fast-moving wildfire that has consumed more than 10,000 acres after breaking out Wednesday morning.



Officials said the so-called Mountain Fire has damaged multiple homes, with high winds forecast to continue overnight. pic.twitter.com/sEMzZ9IqzE — Climate Coach 🌊 (@climatecoachofx) November 7, 2024

وقالت إدارة الإطفاء فى مقاطعة فينتورا بشمال غرب لوس أنجلوس، إن حرائق الغابات انتشرت على مساحة 14 ألف فدان، وإنها كلفت ما لا يقل عن 800 رجل إطفاء بالتعامل معها.

وأضافت أنها طلبت طائرات هليكوبتر إضافية للمساعدة فى جهود السيطرة على الموقفK وذكرت إدارة الإطفاء، أمس الأربعاء، أن شخصين على الأقل أُصيبا وتضررت عدة مبان أو دُمرت بسبب حرائق فينتورا.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، إن السلطات اضطرت لإصدار أوامر إجلاء لأكثر من 10 آلاف شخص، بسبب حرائق الغابات التى هددت 3500 مبنى.

وذكرت إدارة التعليم أن المدارس مغلقة حتى غدًا الجمعة، بسبب الحرائق.

وكشفت بيانات إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا أن حرائق الغابات فى الولاية أتت حتى الآن هذا العام على أراضٍ بأكثر من ثلاثة أمثال ما أتت عليه حنى هذا الوقت من العام الماضي، عندما كان موسم الحرائق أكثر اعتدالًا.