رئيسا جهازي بدر والعاشر من رمضان يتفقدان أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتنسيق الموقع

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، مشروع رصف دوران شارع علي بن أبي طالب، بجوار مسجد محمد فريد خميس، وذلك في إطار خطة تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية في المدينة.

وأوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أن هذا المشروع يتم تنفيذه ضمن خطة تطوير المناطق الحيوية في المدينة، لضمان سهولة الوصول إلى الأماكن العامة، مثل المساجد والمؤسسات التعليمية، مؤكداَ حرص الجهاز على تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات لتحقيق راحة المواطنين وسلامة مستخدمي الطرق.

وفي سياق متصل، قام رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بجولة تفقدية شملت منطقة "دار مصر" بشرق وغرب حي المال والأعمال، وكذلك مدخل المدينة لمتابعة أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء وتحسين مستوى النظافة في تلك المناطق الحيوية، بما يعكس الاهتمام المستمر بتطوير البنية التحتية.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه، أهمية صيانة المسطحات الخضراء بشكل مستدام، باعتبارها أحد المكونات الأساسية لرفع جودة الحياة في المدينة، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال النظافة لضمان بيئة صحية وآمنة للسكان والزوار.

وتفقد المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طرق المنطقة الصناعية غرب الروبيكي، ومتابعة أعمال التطوير والتوسعة ورفع كفاءة طريق دائري الصناعية، والذي يبدأ من منطقة الخزان حتى طريق الروبيكي، مروراً بالإسكان الاجتماعي بحي الأندلس "الحي السابع سابقا".

وأوضح رئيس جهاز بدر، أنه تم توسعة حارات كل اتجاه بالطريق من عرض 7 أمتار إلى 11 متراً ونصف، لاستيعاب الكثافات المرورية الحالية والمستقبلية ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، ضمن خطة الجهاز لتوسعة ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، لتوفير الوقت والجهد في التنقل بين المناطق الصناعية وأحياء المدينة المختلفة.

وطالب رئيس جهاز بدر، الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من المشروع وتكثيف العمالة والالتزام بالبرنامج الزمني لدفع الأعمال حتي يتسنى مواصلة خطة العمل داخل الموقع بكفاءة وجودة عالية، ولتسهيل حركة المرور على الطرق المحيطة بالمشروع، مؤكداً صيانة المرمات بالطرق والإنترلوك.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس محمد عبدالعزيز عامر، منطقة الحي الرابع، مشدداً على سرعة إزالة كافة المخالفات وعرض الموقف لجميع الحالات المخالفة للدراسة وسرعة التعامل معها.

وخلال الجولة، استمع رئيس الجهاز إلى شكاوى وملاحظات بعض ملاك قطع الأراضي على أرض الواقع، ووجه الشركة المنفذة بسرعة تقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من جميع الأعمال والبدء في فتح طرق ممهدة لجميع قطع الأراضي وتوريد جميع المهمات المطلوبة لإنهاء المشروعات.

كما تفقد المهندس محمد عبدالعزيز، مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطرق بالحي الرابع "ابنى بيتك"، ومناطق الإسكان القومي والإسكان الاجتماعي.

وأشار المهندس عادل فضل، نائب رئيس الجهاز للطرق، إلى أنه جارٍ توسعة الطرق الرئيسية داخل المجاورات لتصبح بعرض 12 متراً، وتم تنفيذ بعض الطرق المستحدثة وساحات الانتظار لخدمة مناطق الخدمات ولسهولة الحركة من وإلى المجاورات بالحي الرابع.