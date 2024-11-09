اليوم السابع
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بعد توريد رؤوس المواشى الحية.. اعرف سعر اللحوم الطازجة بمنافذ وزارة التموين

السبت، 09 نوفمبر 2024 07:00 ص
بعد توريد رؤوس المواشى الحية.. اعرف سعر اللحوم الطازجة بمنافذ وزارة التموين منافذ بيع اللحوم
كتب مدحت وهبة

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نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعاقد على كميات كبيرة من رؤوس المواشي الحية، حيث يتم التوريد وطرح اللحوم الطازجة السودانية  بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 285 جنيها، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

على جانب آخر تعمل وزارة التموين، على تطبيق نظام حوكمة شامل لإدارة البطاقات التموينية يتيح أدوات رقابية فورية لمتابعة عمليات الصرف وحماية الدعم من أي محاولات للتلاعب كما  تم تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين عبر مراكز الخدمة التموينية والبالغ عددها 405 مركز في مختلف المحافظات، كذلك  إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتقدمة والمتخصصة للكوادر البشرية في مكاتب التموين لرفع كفاءتهم وتمكينهم من استخدام أنظمة الرقابة الحديثة، حيث أن هذا الاستثمار في تطوير العنصر البشري جزء أساسي من استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

 







وزارة التموين

توريد رؤوس المواشي الحية

سعر اللحوم بمنافذ التموين

سعر اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



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